Михаил Кылварт: „В последний месяц рейтинг у нас рос. Хотя сейчас он начнет падать“

С тем, что Центристская партия умирает и находится на грани развала, Кылварт, кажется, не согласен.

„На протяжении тридцатилетней истории о партии это говорилось не раз, было как минимум несколько кризисов, когда из партии уходили именитые политики. Яак лично помнит, как это происходило в 1996 году, в 2004 году и в 2012 году“.

Яак Ааб в свою очередь подчеркнул, что не считает, что он и его соратники ушли „хлопнув дверью“ и какие-то их решения и поступки уничтожили партию.

„Это уже слишком, - считает Ааб. - У меня ведь много соратников осталось в центристской партии, в разных округах. Я знаю много людей. И то, что команда не работала единой машиной - это было и раньше. Но в последние годы - последние года полтора - в правлении были разногласия. Со временем они увеличились, и то, к чему мы пришли на очередном съезде, получилось потому, что председатель чувствовал, что у него нет поддержки большинства в правлении“.

Что касается претензий, которые предъявляются Кылварту, то он подчеркивает, что они были и до конгресса. „В мой адрес звучали обвинения в том, что я сконцентрирован на Таллинне, что из партии получится муниципальная партия, русская партия — это все то, что на протяжении более десяти лет звучало, независимо от того, кто был председателем партии. Плохо, что ту же риторику выбрали перед конгрессом однопартийцы и плохо, что ту же риторику используют наши бывшие коллеги, которые вышли из партии. В этой риторике нет ничего нового. Она звучала и раньше“.

Кылварт также подчеркнул, что на самом деле они встречались с представителями медиа и говорили на разные государственные темы. „Я затрагивал эти темы. Я видел и темы местных самоуправлений, и тему бедности, и тему энергетики - все то, что мы обсуждали между собой и что рефлексировалось с моей стороны. И это, на мой взгляд, заметили и избиратели, которые дали этому оценку. В последний месяц рейтинг у нас рос. Хотя сейчас он начнет падать“.