Зеленский посетит Таллинн

„Сегодня я прибыл в Вильнюс перед поездкой в ​​Таллинн и Ригу“, - пишет Владимир Зеленский в своем твиттере.

Зеленский планирует встретиться с политиками, провести переговоры с президентом, премьер-министром и спикером Рийгикогу, а также уделить время СМИ и украинской общине.

На повестке дня - безопасность, интеграция ЕС и НАТО, сотрудничество в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников, а также дальнейшая координация европейской поддержки.

Однако прежде всего - это благодарность за бескомпромиссную поддержку Украины с 2014 года и особенно сейчас, во время полномасштабной агрессии России, отмечает он.

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