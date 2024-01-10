10.01.2024, 13:50
Барельеф Юхана Смуула до сих пор не оснащен QR-кодом с информацией о коммунистическом прошлом писателя(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя весной прошлого года глава Союза писателей Тийт Алексеев обещал в течение нескольких недель добавить к барельефу Юхана Смуула инфотаблички, посвященные коммунистическому прошлому писателя, до сих пор это не сделано, пишет Eesti Päevaleht.
Дискуссия о коммунистическом прошлом писателя Юхана Смуула, вспыхнувшая в начале прошлого года во внутренней переписке союза писателей, завершилась эмоциональным обсуждением темы на общем собрании в апреле. В центре внимания оказался барельеф Смуула на стене Дома писателей. Отмечалось, что в современных реалиях он неуместен и противоречит нынешним ценностям Союза писателей. Барельеф многолетнему главе Союза писателей Юхану Смуулу был открыт после его смерти в 1971 году.