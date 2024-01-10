Яна Тоом поменяла написание своего имени(25)
Депутат Европарламента и заместитель председателя Центристской партии Яна Тоом поменяла написание своего имени латинским алфавитом в соответствии с правилами эстонской орфографии, передает RusERR.
В новых документах, которые Яна Тоом получила в полиции, первая буква в написании ее имени была заменена с Y на J, сообщила евродепутат в социальных сетях.
По словам Тоом, в ее эстонском свидетельстве о рождении первоначально было записано имя Jana согласно правилам эстонской орфографии, но когда она в свое время оформляла российский паспорт, имя записали как Yana по правилам французской орфографии.
Тоом добавила, что ей не пришлось платить пошлину за изменение написания имени, потому что в полиции пояснили, что при возвращении имени, данного при рождении, это не требуется.
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