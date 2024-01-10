Рейтинги партий: Isamaa начинает год на пике популярности

Последние сводные результаты отражают период опроса с 4 декабря по 8 января, всего был опрошен 4001 гражданин Эстонской Республики избирательного возраста.

В конце прошлого года процент поддержки политических партий стабилизировался, и первая неделя нового года также не принесла существенных изменений. Isamaa начинает год как самая популярная политическая сила, опережая на 6,6 процента EKRE, занявшую второе место. Партия реформ, занявшая третье место, отстает от EKRE на 2,3 процента.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (15%), Социал-демократическая партия (10,9%) и Eesti 200 (6%).

Всего 34,3% респондентов поддерживают коалиционные и 61% - оппозиционные партии.

График: поддержка партий 8.12.2023 - 8.01.2024

График: возможное разделение мест в Рийгикогу, согласно опросу на 8.01.2024

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