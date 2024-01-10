При столкновении легковушки и грузовика пострадал человек

В 06:39 произошла авария на перекрестке улиц Техника и Вескипости в Таллинне. По предварительным данным, 53-летняя женщина на легковом автомобиле Hyundai Tucson при выезде с второстепенной дороги на главную столкнулась с легковым автомобилем Toyota Avensis, которым управлял 44-летний мужчина. Водителя Hyundai доставили в больницу. Точные обстоятельства устанавливаются.

В 16:34 произошла авария на 2 км шоссе Куйвайыэ-Козе-Ууэмыйза в волости Козе в Харьюмаа. По предварительным данным, находящийся в состоянии алкогольного опьянения 63-летний мужчина не справился с управлением легкового автомобиля Toyota Highlander и съехал с дороги. Водителя доставили в больницу. Точные обстоятельства устанавливаются.

В 21:04 произошла авария на перекрестке шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и Пылтсамаа-Паюсти-Луйге, где автомобиль Audi A4 под управлением 50-летнего мужчины врезался в ехавший по главной дороге грузовик Scania R500 под управлением 44-летнего мужчины. Водителя Audi доставили в больницу.

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