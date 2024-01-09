09.01.2024, 20:10
Бывший руководитель „зеленых“ присоединяется к социал-демократам(1)
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Член правления и бывший сопредседатель партии „Зеленые Эстонии“ Йоханна Мария Тыугу покидает партию и присоединяется к социал-демократам.
„Решение было принято после долгих размышлений“, — прокомментировала она Delfi.
По ее словам, этот шаг вызван „желанием быть частью политической команды, в которой можно эффективнее защищать свои ценности и принципы“.
„Социал-демократы проделали в Таллинне хорошую работу по защите экологических и климатических целей. И поэтому я считаю, что у меня есть хорошие шансы продолжать развивать эти интересы в новой команде“, — добавила Тыугу.
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