Бывший руководитель „зеленых“ присоединяется к социал-демократам

„Решение было принято после долгих размышлений“, — прокомментировала она Delfi.

По ее словам, этот шаг вызван „желанием быть частью политической команды, в которой можно эффективнее защищать свои ценности и принципы“.

„Социал-демократы проделали в Таллинне хорошую работу по защите экологических и климатических целей. И поэтому я считаю, что у меня есть хорошие шансы продолжать развивать эти интересы в новой команде“, — добавила Тыугу.

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