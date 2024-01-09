Итоги расследования: выяснилось, кто был виновником тяжелого ДТП со смертельным исходом в Тартумаа

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Сильва Роод напомнила, что в апреле прошлого года в деревне Метсалаане произошло серьезное ДТП: столкнулись ехавший со стороны Элва городской внедорожник Hyundai и фургон с прицепом Volkswagen Transporter, двигавшийся из Пухья в сторону Элва.

В ходе уголовного расследования было установлено, что водитель Hyundai, совершая левый поворот на дороге Элва-Пухья, не уступил дорогу фургону Volkswagen, который ехал из Пухья в сторону Элва, и повернул прямо перед ним.

Столкновение было настолько сильным, что от полученного удара фургон опрокинулся, а ехавший на заднем сиденье непристегнутым 40-летний мужчина вылетел из машины и от полученных тяжелых травм скончался на месте аварии.

Находившийся за рулем Hyundai 91-летний водитель тоже погиб на месте. Оба водитля были трезвы и имели водительские удостоверения.

Производство по делу было закрыто именно потому, что водитель, спровоцировавший аварию, также скончался.

„В сегодняшней трагической аварии ценой человеческой жизни еще раз подтвердилась истина: ремень безопасности уберегает от тяжелых травм и может даже спасти жизнь. В фургоне Volkswagen были три человека. Двое из них, сидевшие на передних сиденьях, были пристегнуты и при столкновении отделались сильным испугом. Они не пострадали. Третий, находившийся на заднем сиденье мужчина, пристегнут не был. Он вылетел из машины и погиб на месте“, - прокомментировал случившееся сотрудник Тартуского отделения полиции по расследованию ДТП Рандо Йыэметс.

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