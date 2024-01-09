09.01.2024, 16:15
Кристина Каллас о требованиях учителей: „Мы снова начинаем с нуля. Я не могу пойти в правительство и попросить 10 миллионов евро“(23)
ФОТО: | Delfi Meedia
Часики тикают, и до общегосударственной забастовки учителей осталось менее двух недель. Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что была бы готова пойти в правительство, чтобы поговорить о выделении из госбюджета десяти миллионов евро для повышения зарплаты учителям, но это невозможно. Цена забастовки сейчас намного выше.
Каллас (Eesti 200) рассказала Delfi, что в последний раз министерство вело переговоры с профсоюзом работников образования в конце прошлого года. Тогда был достигнут компромисс, согласно которому в 2024 году минимальная зарплата учителей увеличится до 1835 евро (рост чуть более 30 евро по сравнению с нынешним днем), а забастовка будет отменена. Цена этого требования составила бы 10 миллионов евро.