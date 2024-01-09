Не видели? Полиция ищет пропавших 16-летних девушек

Утром 9 января полиция получила из расположенного в Тартумаа семейного дома информацию о том, что две девочки - Карина и Маарья - ушли, ничего не сказав персоналу. У Карины телефона нет, а у Маарьи он выключен.

16-летняя Карина ушла из семейного детского дома в городе Тарту. Ее рост около 165 см. У нее темно-каштановые волосы, она была одета в спортивный костюм темного цвета, куртку с оранжево-черными полосами, темные ботинки. С собой может иметь красный рюкзак. Девушка и раньше аналогичным образом покидала место жительства и проводила время в торговых центрах.

16-летняя Маарья ушла из семейного детского дома в Элва. Она среднего роста, у нее темные волосы. Была одета в красную парку, черные джинсы, темные сапоги и серо-голубую шапку.

Девушки могут находиться в Тарту, но пока поиски результата не дали.

Полиция просит всех, кто видел Маарью и Карину или знает, где они могут быть, сообщить об этом по номеру 112.

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