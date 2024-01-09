Девятилетняя девочка из Литвы, которую искали в нескольких странах, нашлась. С ней все в порядке

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил, что девочка была найдена сотрудниками полиции живой и здоровой.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела сообщил, что девочка находится в сознании и доставлена в одну из каунасских больниц для осмотра, и подтвердил, что задержанный подозреваемый 1981 года рождения не является родственником девочки.

Счастливый конец истории приветствовало руководство страны.

„Как и вся Литва, я верил, что маленькая Агота будет найдена целой и невредимой. И это случилось! Я благодарю сотрудников полиции и всех добрых людей, которые в течение двух суток прилагали титанические усилия, чтобы найти девочку и вернуть ее домой. Мира Аготе и ее семье“, - написал в социальных сетях президент Литвы Гитанас Науседа.

„Спасибо сотрудникам, которые в самых стрессовых условиях сумели еще раз доказать, что наши ведомства достойны самого большого уважения и доверия. Спасибо тем, кто помогал. Спасибо тем, кто не мешал“, - поблагодарила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Что случилось?

В Литве три дня круглосуточно искали 9-летнюю девочку. По одной из версий, Аготу могли похитить и вывезти за границу. Оснований полагать, что ребенок может находиться в Эстонии, не было, так прокомментировали RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны.

В воскресенье, 7 января, девочка 2014 года рождения ушла из дома в Каунасе, на тропе Тряшню, и не вернулась. На ней были черные штаны и разноцветная куртка (черная, голубая, сиреневая). Полиция сообщает, что последнее известное место, где была девочка — остановка на ул. Хемиёс.

8 января министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте и генеральный комиссар Ренатас Пожела обсудили ход поиска пропавшей в Каунасе девятилетней девочки, сообщило Министерство внутренних дел Литвы.