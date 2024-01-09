Девятилетняя девочка из Литвы, которую искали в нескольких странах, нашлась. С ней все в порядке(19)
Литовский портал Delfi сообщает, что девятилетняя девочка Агота, пропавшая в Каунасе в воскресенье вечером, найдена живой. Это подтвердила каунасская полиция. Подозреваемый в ее похищении задержан. Более подробная информация будет предоставлена СМИ на пресс-конференции после полуночи.
Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил, что девочка была найдена сотрудниками полиции живой и здоровой.
Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела сообщил, что девочка находится в сознании и доставлена в одну из каунасских больниц для осмотра, и подтвердил, что задержанный подозреваемый 1981 года рождения не является родственником девочки.
Счастливый конец истории приветствовало руководство страны.
„Как и вся Литва, я верил, что маленькая Агота будет найдена целой и невредимой. И это случилось! Я благодарю сотрудников полиции и всех добрых людей, которые в течение двух суток прилагали титанические усилия, чтобы найти девочку и вернуть ее домой. Мира Аготе и ее семье“, - написал в социальных сетях президент Литвы Гитанас Науседа.
„Спасибо сотрудникам, которые в самых стрессовых условиях сумели еще раз доказать, что наши ведомства достойны самого большого уважения и доверия. Спасибо тем, кто помогал. Спасибо тем, кто не мешал“, - поблагодарила премьер-министр Ингрида Шимоните.
Что случилось?
В Литве три дня круглосуточно искали 9-летнюю девочку. По одной из версий, Аготу могли похитить и вывезти за границу. Оснований полагать, что ребенок может находиться в Эстонии, не было, так прокомментировали RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны.
В воскресенье, 7 января, девочка 2014 года рождения ушла из дома в Каунасе, на тропе Тряшню, и не вернулась. На ней были черные штаны и разноцветная куртка (черная, голубая, сиреневая). Полиция сообщает, что последнее известное место, где была девочка — остановка на ул. Хемиёс.
8 января министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте и генеральный комиссар Ренатас Пожела обсудили ход поиска пропавшей в Каунасе девятилетней девочки, сообщило Министерство внутренних дел Литвы.
Во вторник в Фейсбуке полиции Литвы было опубликовано сообщение о том, что интенсивные поиски пропавшей в Каунасе Аготы проводились всю ночь. „Не теряем надежды и продолжаем поиски. Спасибо волонтерам“, — пишут представители полиции. Во вторник в поисках примут участие сотрудники Службы общественной безопасности.
По словам представителей Департамента полиции и погранохраны Эстонии, литовские правоохранительные органы на данный момент не обращались за помощью к эстонской полиции.
„Если кто-то увидит девочку или располагает информацией о ее местонахождении, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 112“, — отметили в департаменте.
Полиция Литвы информировала Delfi, что во вторник было решено расширить территорию поиска. „Проведен инструктаж, как и планировалось, к нам присоединились сотрудники Службы общественной безопасности. Территория поиска расширяется, поскольку местность рядом с домом, место, где зафиксирован последний сигнал телефона, вчера и позавчера уже прочесали. Территория расширяется в сторону города“, – сообщает полиция. Пропавшую девочку разыскивают десятки экипажей полиции, около 50 сотрудников СОБ и множество волонтеров.
Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Одета Вайткявичене сказала, что люди предоставляют информацию. По данным полиции, в первый вечер (в воскресенье) пришло всего несколько видео, а в понедельник было получено очень много видео материалов. Точное количество пока неизвестно. Около 11.20 ч. Вайткявичене информировала, что на данный момент получено около 150 сообщений разного рода (звонков, писем, видео), связанных с пропавшей девочкой.
Представитель полиции признала, что огромное количество информации появилось в социальных сетях, это не только не помогает, но даже мешает работе полиции. „С одной стороны, это помогает, мы можем получить информацию, но с другой - вводит в заблуждение. Ведь там еще больше неточной информации, слухов. Поэтому мы просим, чтобы жители, у которых есть информация, которые считают, что она действительно связана с пропавшей девочкой, звонили по номеру 112, а не делились ею в социальных сетях“, – попросила Вайткявичене.
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