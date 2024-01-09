Пропавший в Ида-Вирумаа Дмитрий найден мертвым

„Сегодня внимательный гражданин сообщил в полицию, что заметил указанный в сообщении автомобиль в Кохтла-Ярве. Полицейские сразу отправились проверить информацию и, к сожалению, вместе с автомобилем нашли и пропавшего Дмитрия мертвым. По первоначальным данным, у полиции нет оснований подозревать, что было совершено преступление, и точная причина смерти мужчины выяснится при вскрытии“, - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар.

В понедельник, 8 января, в полицию обратились близкие проживающего в Ахтме (Кохтла-Ярве, Ида-Вирумаа) 47-летнего Дмитрия, который 6 января ушел из дома и не вернулся.

Полиция вела поиски мужчины, но они давали результата. Телефон у Дмитрия был при себе, но на звонки он не отвечал. Сообщалось, что мужчина может передвигаться на автомобиле Toyota Corolla красного цвета с номером 070 AZR.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.