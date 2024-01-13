13.01.2024, 08:00
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА | Родители маленьких детей будут получать более высокое возмещение(7)
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA
Если родители маленьких детей после отпуска по уходу за ребенком возвращаются на работу, то с 1 июля они будут получать в первый рабочий год после отпуска более высокую компенсацию в случае собственной болезни или болезни ребенка.
Возмещение будет рассчитываться на основании фактического дохода родителя или полученного родительского пособия, в зависимости от того, какой из двух вариантов выгоднее для семьи. До сих пор компенсация рассчитывалась на основе минимальной зарплаты, пишет Maaleht.