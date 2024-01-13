Экономика
13.01.2024, 08:00

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА | Родители маленьких детей будут получать более высокое возмещение

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA

Если родители маленьких детей после отпуска по уходу за ребенком возвращаются на работу, то с 1 июля они будут получать в первый рабочий год после отпуска более высокую компенсацию в случае собственной болезни или болезни ребенка.

Возмещение будет рассчитываться на основании фактического дохода родителя или полученного родительского пособия, в зависимости от того, какой из двух вариантов выгоднее для семьи. До сих пор компенсация рассчитывалась на основе минимальной зарплаты, пишет Maaleht.

Министр здравоохранения Рийна Сиккут отмечает, что изменение — это важный шаг, чтобы обеспечить родителям маленьких детей и самим детям лучшие условия в случае болезни. „Мы хотим обеспечить равное отношение к обоим родителям и помочь им успешно вернуться к рабочей жизни после отпуска по уходу за ребенком“, - сказала она.

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