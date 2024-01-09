ФОТО | Неисправная проводка вызвала пожар в приходском доме Тартуского Успенского собора. Пожилая староста храма находится в тяжелом состоянии

„Надеемся, что Господь даст ей еще много лет. И она сможет их провести спокойно. Приводим дом в порядок“, - сказал в вечером в понедельник (8.01) порталу Delfi священник Успенского собора Святослав Горобчук. Лидия работает в церкви десятки лет. Как отмечает Горобчук, близких членов семьи у нее нет. „Приход — и есть ее семья!“