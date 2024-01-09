09.01.2024, 12:15
ФОТО | Неисправная проводка вызвала пожар в приходском доме Тартуского Успенского собора. Пожилая староста храма находится в тяжелом состоянии
Непосредственно перед рождественскими праздниками в ночь с 22 на 23 декабря произошел пожар в приходском доме Тартуского Успенского кафедрального собора. Староста храма Лидия, которой уже за 70, в ходе происшествия так неудачно упала, что не смогла самостоятельно выйти из здания. Вскоре подоспела помощь, но состояние женщины по-прежнему тяжелое, она находится в больнице.
„Надеемся, что Господь даст ей еще много лет. И она сможет их провести спокойно. Приводим дом в порядок“, - сказал в вечером в понедельник (8.01) порталу Delfi священник Успенского собора Святослав Горобчук. Лидия работает в церкви десятки лет. Как отмечает Горобчук, близких членов семьи у нее нет. „Приход — и есть ее семья!“