Новости Эстонии
09.01.2024, 10:16

Кристина Каллас в недоумении от размера требования учителей. Глава EHL заверил, что педагоги готовы к шагу назад

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Реэмо Вольтри и Кристина Каллас
Реэмо Вольтри и Кристина Каллас
ФОТО: DELFI MEEDIA

Председатель Союза работников образования Эстонии (EHL) Реэмо Вольтри сообщил, что они при организации забастовки требуют от государства установить минимальную зарплату учителя на уровне прогнозируемой средней по стране. Но готовы пойти на компромисс и снизить эту цифру.

Министр образования и науки Кристина Каллас (партия Eesti 200) сказала газете Postimees, что находится в недоумении по поводу требования со стороны EHL установить минимальную зарплату учителя на уровне 1950 евро в месяц.

Вольтри подтвердил в разговоре с порталом Delfi, что в самом деле на последних переговорах с правительством по поводу минимальной зарплаты фигурировала цифра 1835 евро. „В конце концов мы сделали последнее предложение, чтобы избежать забастовки. Был разговор о том, что минимальная зарплата повысилась бы на 5 процентов“, - сказал он.

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