Кристина Каллас в недоумении от размера требования учителей. Глава EHL заверил, что педагоги готовы к шагу назад

Министр образования и науки Кристина Каллас (партия Eesti 200) сказала газете Postimees , что находится в недоумении по поводу требования со стороны EHL установить минимальную зарплату учителя на уровне 1950 евро в месяц.

Вольтри подтвердил в разговоре с порталом Delfi, что в самом деле на последних переговорах с правительством по поводу минимальной зарплаты фигурировала цифра 1835 евро. „В конце концов мы сделали последнее предложение, чтобы избежать забастовки. Был разговор о том, что минимальная зарплата повысилась бы на 5 процентов“, - сказал он.