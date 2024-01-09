09.01.2024, 10:16
Кристина Каллас в недоумении от размера требования учителей. Глава EHL заверил, что педагоги готовы к шагу назад(14)
ФОТО: DELFI MEEDIA
Председатель Союза работников образования Эстонии (EHL) Реэмо Вольтри сообщил, что они при организации забастовки требуют от государства установить минимальную зарплату учителя на уровне прогнозируемой средней по стране. Но готовы пойти на компромисс и снизить эту цифру.
Министр образования и науки Кристина Каллас (партия Eesti 200) сказала газете Postimees, что находится в недоумении по поводу требования со стороны EHL установить минимальную зарплату учителя на уровне 1950 евро в месяц.