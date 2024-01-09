„Родственники выгорают и ломаются“. Все больше людей с психическими отклонениями нуждаются в помощи, но у государства нет на это денег

После смерти матери 65-летней Эве Ныу пришлось заботиться о своей 60-летней сестре Иви, имеющей проблемы с мышлением. Мать Эве и Иви всю свою жизнь посвятила заботе о дочери. Теперь Эве, в свою очередь, реорганизовала свою жизнь - переехала в квартиру, где жили ее сестра Иви и их мать, занялась поиском компромиссов с работодателем - ведь эстонское государство предусматривает, что семьи должны сами заботиться о родных с нарушением ментального здоровья.