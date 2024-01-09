09.01.2024, 19:30
„Родственники выгорают и ломаются“. Все больше людей с психическими отклонениями нуждаются в помощи, но у государства нет на это денег(15)
Такие же проблемы у родителей особенных детей
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В настоящее время государство предоставляет только половину финансирования, необходимого для оказания специальных услуг по уходу. Поэтому забота о пациентах с нарушениями ментального здоровья ложится на плечи их близких до тех пор, пока они окончательно не выгорят, пишет Eesti Päevaleht.
После смерти матери 65-летней Эве Ныу пришлось заботиться о своей 60-летней сестре Иви, имеющей проблемы с мышлением. Мать Эве и Иви всю свою жизнь посвятила заботе о дочери. Теперь Эве, в свою очередь, реорганизовала свою жизнь - переехала в квартиру, где жили ее сестра Иви и их мать, занялась поиском компромиссов с работодателем - ведь эстонское государство предусматривает, что семьи должны сами заботиться о родных с нарушением ментального здоровья.