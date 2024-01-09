ЧП и криминал
09.01.2024, 08:13

В Таллинне столкнулись два автомобиля, водитель - в больнице

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Delfi
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Рано утром во вторник на улице Техника в Таллинне столкнулись два автомобиля. 53-летнюю женщину, находившуюся за рулем одного из автомобилей, доставили с места происшествия в больницу.

Рано утром во вторник, около 6:40, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Техника в Таллинне, где водитель автомобиля Hyundai не заметила знак „уступи дорогу“ и выехала перед автомобилем Toyota, которым управлял 44-й мужчина.

В результате аварии находившаяся за рулем Hyundai 53-летняя женщина получила травмы и была доставлена ​​в больницу на машине скорой помощи.

Водители были трезвы и имели право управлять автомобилем.

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