В Таллинне столкнулись два автомобиля, водитель - в больнице

Рано утром во вторник, около 6:40, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Техника в Таллинне, где водитель автомобиля Hyundai не заметила знак „уступи дорогу“ и выехала перед автомобилем Toyota, которым управлял 44-й мужчина.

В результате аварии находившаяся за рулем Hyundai 53-летняя женщина получила травмы и была доставлена ​​в больницу на машине скорой помощи.

Водители были трезвы и имели право управлять автомобилем.

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