Кристина Каллас о забастовке учителей: ощущения провала у меня нет

„Ощущения провала нет. Но есть чувство, что надо еще поработать, чтобы этой забастовки не произошло“, – сказала Каллас.

По словам Каллас, учителя больше всего заботятся не о деньгах, а о своей нагрузке. „Если бы рабочая нагрузка регулировалась по-другому и лучше при той же зарплате, возможно, сейчас у нас были бы совершенно другие переговоры“, – отметила министр образования.

„Мы напрямую вели переговоры только по поводу минимальной заработной платы. Однако сейчас тема переговоров во многом расширилась. Мы говорим и о нагрузке учителей, и об организации школьной сети, но для этого к переговорам надо привлечь местные самоуправления“, – сказала Каллас.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.