08.01.2024, 20:29
В Пярнумаа в ДТП погиб мужчина
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник в 18:55 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Либатсе волости Волости Пыхья-Пярнумаа, где по предварительным данным, столкнулись грузовик Man и автомобиль Citroen Berlingo.
Мужчина, управлявший автомобилем, погиб в серьезном дорожно-транспортном происшествии. В настоящее время на месте происшествия работает полиция, дополнительная информация будет известна в ближайшее время.
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