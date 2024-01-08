В Пярнумаа в ДТП погиб мужчина

Мужчина, управлявший автомобилем, погиб в серьезном дорожно-транспортном происшествии. В настоящее время на месте происшествия работает полиция, дополнительная информация будет известна ​​в ближайшее время.

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