Новости Эстонии
08.01.2024, 20:29

В Пярнумаа в ДТП погиб мужчина

 
Delfi
Küünlad
Küünlad
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В понедельник в 18:55 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Либатсе волости Волости Пыхья-Пярнумаа, где по предварительным данным, столкнулись грузовик Man и автомобиль Citroen Berlingo.

Мужчина, управлявший автомобилем, погиб в серьезном дорожно-транспортном происшествии. В настоящее время на месте происшествия работает полиция, дополнительная информация будет известна ​​в ближайшее время.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии