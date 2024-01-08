ФОТО | Карис подчеркнул важность вопроса военных оборонных объектов

Карис сказал, что Россия сейчас проверяет волю и готовность Финляндии и Эстонии на границе, но Эстония подготовилась к гибридным атакам. При этом, по словам президента, граница должна противостоять не только такого рода атакам, но и, при необходимости, танкам и боевым частям.

„Объекты военной обороны в нашем приграничном регионе, безусловно, являются одной из тем, обсуждение которых необходимо продолжить в наступившем году. И Министерство обороны сейчас работает в этом направлении вместе со своими коллегами из других стран Балтии“, – отметил Карис.

Говоря о войне России в Украине, Карис подчеркнул, что гарантии обороны и безопасности Украины также имеют решающее значение для европейской безопасности, и очень важно, чтобы евроатлантическое сообщество четко и долгосрочно поддерживало Украину.

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