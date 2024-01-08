„Новости Таллинна“ начинают новый телесезон — на четырех новых каналах

Начиная с этой недели новостная программа Tallinna uudised будет выходить на канале Duo5 вместо канала TV3, а воскресная передача Minu Tallinn теперь в эфире на телеканале Kanal 2. Выпуск новостей в эфире с понедельника по пятницу в 18:45, а подробно рассказывающая о жизни в городе программа Minu Tallinn – по воскресеньям в 16 часов.

Директор Таллиннской коммуникационной службы Кирсти Руул пояснила, что смена каналов, на которых транслируются городские передачи на эстонском языке, обусловлена более выгодным ценовым предложением на оказание услуги в 2024 году.

„Ежегодно мы запрашиваем ценовое предложение на трансляцию телепередач у двух крупнейших телевизионных групп. Мы были довольны сотрудничеством с TV3, но предложение Duo Media на этот год оказалось более выгодным. В сравнении с прошлым годом для города эта услуга будет значительно дешевле“, - пояснила Руул.

Новостная программа Tallinna uudised рассказывает зрителям о важнейших событиях дня, зарубежных новостях, которые оказывают влияние на жизнь в столице и округе. Передача предлагает разносторонние и достоверные новости, чтобы зрители могли быть в курсе местных и мировых событий.

Формат программы Minu Tallinn несколько изменится. Вести передачу будут знакомые зрителю ведущие Карола-Кристийна Крёнстрём, Лийза Тупитс, Юрген Фогель и Кадри Аавик. В качестве тем будут представлены различные затрагивающие городскую жизнь вопросы, культурные мероприятия, а также истории об интересных местных жителях.

Помимо эфиров на канале Duo5 будут показаны повторы передач по утрам на Kanal 2, а в новостном журнале Kanal 2 „Reporter“ будут показаны трехминутные новости столицы.

За трансляцию телепередач Таллинн в 2024 году платит Duo Media Networks в общей сложности 247 586 евро (добавляется налог с оборота), что примерно на 177 000 евро дешевле, чем в прошлом году. Эфирное время городской новостной программы на русском языке для города бесплатно.

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