Так много опиоидов полиция еще не находила! В Кохтла-Ярве задержан мужчина, подозреваемый в особо крупном обороте наркотиков

Информация о предполагаемом обороте наркотиков в Кохтла-Ярве поступила в полицию в начале прошлой недели. По словам начальника отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, полицейские отправились проверять полученную информацию и в ходе обыска в доме мужчины, известного полиции по предыдущим связанным с наркотиками правонарушениям, обнаружили чуть более 400 граммов тяжелых синтетических опиоидов, амфетамин, таблетки экстази и почти 5 500 евро наличными.

„В тот же день мы задержали 51-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении крупной партии наркотиков, обнаруженные в его доме наркотические вещества направлены на экспертизу, а изъятые денежные средства квалифицируются как преступный доход“, - сказал Кабанов.

Он добавил, что партия обнаруженных в доме мужчины веществ считается крупной, в частности, партия тяжелого синтетического опиоида. „Это первый случай в Идаском регионе, когда у уличного дилера было изъято такое количество тяжелого синтетического вещества. Этим мы обеспечили то, что изъятое у подозреваемого опасное вещество не попадет на улицы, а мужчина больше не сможет преступно наживаться на его сбыте“, - сказал Кабанов.

Полицейский подчеркнул, что выявление и поимка наркоторговцев любого вида, а в особенности торговцев тяжелыми и синтетическими наркотиками, является предметом пристального внимания полиции, так как только за прошлый год количество смертей, связанных с наркотиками, в Идаском регионе увеличилось вдвое. „Чтобы предотвратить попадание на улицы смертельно опасных веществ, их употребление и фатальные последствия, сотрудники полиции работают изо дня в день, и мы очень благодарны тем, кто разделяет те же ценности и сообщает о потенциальных преступниках“, - добавил Кабанов.