Будьте осторожны: мошенники используют фальшивый сайт известного почтового предприятия!

В первом случае жертвой мошенников стал 47-летний житель Таллинна. Он выставил на продажу в Facebook свои вещи, после чего с ним связался „покупатель“, который прислал ему ссылку на поддельную интернет-страничку почтовой компании DPD. Потерпевший ввел на этой страничке данные своей банковской карточки и вскоре обнаружил, что с его банковского счета сняты 2000 евро.