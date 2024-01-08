Будьте осторожны: мошенники используют фальшивый сайт известного почтового предприятия!
Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны сообщает о двух аналогичных случаях мошенничества, имевших место на минувших выходных. В обоих случаях злоумышленники использовали поддельную интернет-страничку известного предприятия.
В первом случае жертвой мошенников стал 47-летний житель Таллинна. Он выставил на продажу в Facebook свои вещи, после чего с ним связался „покупатель“, который прислал ему ссылку на поддельную интернет-страничку почтовой компании DPD. Потерпевший ввел на этой страничке данные своей банковской карточки и вскоре обнаружил, что с его банковского счета сняты 2000 евро.
Другой абсолютно аналогичный случай произошел с 64-летней жительницей Харьюмаа. У нее после ввода данных банковской карточки на фальшивом сайте DPD со счета пропали 3333 евро.
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