ВИДЕО | Михаил Кылварт признается: я был готов выставить свою кандидатуру, чтобы помочь Ратасу на выборах в Европарламент

По словам Кылварта, он был готов на все, чтобы сохранить спокойную обстановку в партии. „[Ратас] хотел, чтобы место в Европарламенте было гарантировано на 100 %, и я должен был выставить свою кандидатуру, чтобы Яна не прошла. И я был готов пойти на это - выставить свою кандидатуру, и Яна тоже была готова, что не пройдет, лишь бы в партии было спокойно“, - сказал Кылварт.