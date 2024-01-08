08.01.2024, 15:55
ВИДЕО | Михаил Кылварт признается: я был готов выставить свою кандидатуру, чтобы помочь Ратасу на выборах в Европарламент(11)
Юри Ратас: это ложь
Лидер Центристской партии Михаил Кылварт заявил сегодня в передаче Vilja küsib („Вилья спрашивает“), что был готов сам участвовать в выборах, чтобы обеспечить место в Европарламенте для бывшего лидера партии Юри Ратаса. По словам Ратаса, это ложь.
По словам Кылварта, он был готов на все, чтобы сохранить спокойную обстановку в партии. „[Ратас] хотел, чтобы место в Европарламенте было гарантировано на 100 %, и я должен был выставить свою кандидатуру, чтобы Яна не прошла. И я был готов пойти на это - выставить свою кандидатуру, и Яна тоже была готова, что не пройдет, лишь бы в партии было спокойно“, - сказал Кылварт.