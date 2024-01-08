Новости Эстонии
08.01.2024, 15:29

ВИДЕО | Юри Ратас сообщил, когда парламентская фракция центристов выберет нового председателя

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Вице-спикер Рийгикогу и бывший председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что парламентской фракции центристов, включающей теперь теперь семь членов, работать будет сложно, рабочая нагрузка на политиков существенно возрастет.

По словам Ратаса, первое собрание фракции в новом составе носило технический характер. Выход из партии нескольких депутатов Рийгикогу окажет существенное влияние на работу. „В Рийгикогу 11 постоянных комиссий, правда в одну из них - комиссию по делам Европейского союза - можно входить параллельно, но это означает, что у фракции центристов… я не помню такого времени, чтобы у нас не было бы представителя во всех постоянных комиссиях, ясно, что рабочая нагрузка на членов фракции возрастет“, - сказал Ратас.

После того, как бывший председатель парламентской фракции Центристской партии Танель Кийк перешел в ряды социал-демократов, депутаты-центристы должны выбрать нового руководителя фракции. Это планируется сделать в четверг. Сегодня выборы проводить не стали, так как член фракции Лаури Лаатс находится в отпуске. У Ратаса нет предположений, кто мог бы стать новым лидером центристов в Рийгикогу.

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