ВИДЕО | Юри Ратас сообщил, когда парламентская фракция центристов выберет нового председателя

По словам Ратаса, первое собрание фракции в новом составе носило технический характер. Выход из партии нескольких депутатов Рийгикогу окажет существенное влияние на работу. „В Рийгикогу 11 постоянных комиссий, правда в одну из них - комиссию по делам Европейского союза - можно входить параллельно, но это означает, что у фракции центристов… я не помню такого времени, чтобы у нас не было бы представителя во всех постоянных комиссиях, ясно, что рабочая нагрузка на членов фракции возрастет“, - сказал Ратас.