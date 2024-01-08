Правые консерваторы о господдержке СМИ: к нам приезжают журналисты из Челябинска, а местных вытесняют
Депутаты Рийгикогу из фракции EKRE Анти Пооламетс и Варро Вооглайд отправили запрос министру культуры Хейди Пурга, в котором спрашивали о судьбе частных медиа. В понедельник, 8 января, на заседании Рийгикогу обсудили, действительно ли местные русскоязычные СМИ могут потерять независимость из-за госфинансирования.
Прежде всего, консерваторов беспокоит, что госфинансирование может поставить под угрозу независимость и объективность частных СМИ. „Журналисты могут чувствовать давление, заставляющее их подстраивать свои материалы под желания правительства или избегать критических материалов в отношении действий правительства“, – говорилось в их в официальном обращении. Это, по мнению депутатов, может снизить способность прессы выполнять свою роль наблюдателя за властью и доносить объективную информацию до общественности.
Вследствие этого возникает и другая проблема – финансирование со стороны правительства может подорвать доверие общества к СМИ, как пишут Пооламетс и Вооглайд. „У людей может возникнуть законный вопрос, действительно ли издания являются независимыми и объективными, если они получают государственное финансирование. Это может привести к потере доверия к прессе и повлиять на способность отличать правду от дезинформации“.
Кроме того, по мнению право-консервативных политиков, государственное финансирование может создать возможность для правительства использовать свое финансовое влияние, чтобы продвигать определенные политические цели. Они отмечают, что подобное положение вещей может помешать частным медиа-каналам критически анализировать действия правительства. „Роль прессы заключается в том, чтобы контролировать действия властей, а не быть их рупором пропаганды, государственное финансирование может нарушить этот баланс“, – пишут члены Эстонской консервативной народной партии.
Выступавший в понедельник с трибуны Анти Пооламетс отметил, что, например, русскоязычный телевизионный канал ETV+ хоть и стал лучше, тем не менее, качество контента, по его оценке, по-прежнему оставляет желать лучшего. Также, по его словам, мы должны поддерживать доступ к внешней информации, однако содержание корреспондентов, работающих за рубежом, – это одна из самых дорогих статей расхода. „К тому же, к объективности информации, поступающей из-за рубежа, тоже есть вопросы“, – утверждает он.
Что касается RusDelfi, то депутат не понимает, почему там работают журналисты из России, которые „не знают эстонских условий“. „ У нас есть прекрасные русскоязычные журналисты из Эстонии, такие, как Иван Макаров (баллотировался от EKRE на выборах в Рийгикогу, но набрал 693 голоса и не прошел - прим. RusDelfi), которых попросту выжили из эстонских изданий. В Эстонию приезжают журналисты из Челябинска (вероятный намек на главного редактора RusDelfi Андрея Шумакова, который родился и до 2007 года проживал в этом российском городе - прим. ред) и закрепляются в наших изданиях, субсидируемых государством. При этом проэстонских журналистов вытесняют из СМИ. Это парадокс“, – заключил Пооламетс.
Вопрос же, адресованный министру культуры, звучал так: знает ли Хейди Пурга об описанных выше рисках? И если знает, то насколько серьезными их считает? И в какой степени считает необходимым принять меры для предотвращения этих рисков?
В своем ответе Пурга сослалась на рейтинг свободы прессы в мире, согласно которому Эстония занимает высокое восьмое место. „Это подтверждает независимость эстонских СМИ от правительства. Мера, реализуемая в последние годы, не ослабит, а еще больше укрепит СМИ в возможности предоставлять независимый и профессиональный журналистский контент“, – считает она. А эффективность этой меры подтверждается результатами опросов, которые показывают рост доверия русскоязычной аудитории к эстонским СМИ, а также увеличение числа читателей и подписчиков медиа-изданий.
Пооламетс и Вооглайд также затронули вопрос финансирования в будущем. Они хотели узнать, намерено ли правительство продолжать финансовую поддержку частных медиа-изданий, как это было в последние годы.
Напомним, что в 2022 и 2023 годах частные русскоязычные медиа Эстонии получили субсидии от государства. В пояснительной записке тогда говорилось, что это поможет независимым частным СМИ создавать контент, уравновешивающий русскоязычное информационное пространство и формирующий единое инфополе, тем самым поддерживая сплоченность общества. Особенно в свете войны России против Украины.
„Изменившаяся ситуация с безопасностью в Европе и тот факт, что для изменения привычек людей в потреблении СМИ требуется время, привели к необходимости продолжать эту меру поддержки. Жители Эстонии должны находиться в едином, понятном и надежном информационном пространстве и быть в курсе происходящего в Эстонии. Именно поэтому правительство приняло решение продолжить поддержку новостной деятельности русскоязычных частных СМИ в размере одного миллиона евро и в 2024 году“, – ответила министр культуры.
Помимо прочего, ранее предполагалось, что налог с оборота для СМИ будет увеличен с 5% до 9%, но пока все еще остается на уровне 5%. Депутаты из EKRE считают, что существует риск того, что СМИ воздержатся от более резких критических высказываний, чтобы сохранить это преимущество.
„Повышение ставки НДС никоим образом не угрожает нашей свободной прессе, поэтому с 2025 года она будет повышена на четыре процента“, – прозвучал ответ министра.
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