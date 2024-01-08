Правые консерваторы о господдержке СМИ: к нам приезжают журналисты из Челябинска, а местных вытесняют

Прежде всего, консерваторов беспокоит, что госфинансирование может поставить под угрозу независимость и объективность частных СМИ. „Журналисты могут чувствовать давление, заставляющее их подстраивать свои материалы под желания правительства или избегать критических материалов в отношении действий правительства“, – говорилось в их в официальном обращении. Это, по мнению депутатов, может снизить способность прессы выполнять свою роль наблюдателя за властью и доносить объективную информацию до общественности.

Вследствие этого возникает и другая проблема – финансирование со стороны правительства может подорвать доверие общества к СМИ, как пишут Пооламетс и Вооглайд. „У людей может возникнуть законный вопрос, действительно ли издания являются независимыми и объективными, если они получают государственное финансирование. Это может привести к потере доверия к прессе и повлиять на способность отличать правду от дезинформации“.

Кроме того, по мнению право-консервативных политиков, государственное финансирование может создать возможность для правительства использовать свое финансовое влияние, чтобы продвигать определенные политические цели. Они отмечают, что подобное положение вещей может помешать частным медиа-каналам критически анализировать действия правительства. „Роль прессы заключается в том, чтобы контролировать действия властей, а не быть их рупором пропаганды, государственное финансирование может нарушить этот баланс“, – пишут члены Эстонской консервативной народной партии.

Выступавший в понедельник с трибуны Анти Пооламетс отметил, что, например, русскоязычный телевизионный канал ETV+ хоть и стал лучше, тем не менее, качество контента, по его оценке, по-прежнему оставляет желать лучшего. Также, по его словам, мы должны поддерживать доступ к внешней информации, однако содержание корреспондентов, работающих за рубежом, – это одна из самых дорогих статей расхода. „К тому же, к объективности информации, поступающей из-за рубежа, тоже есть вопросы“, – утверждает он.