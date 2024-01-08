ФОТО И ВИДЕО | Глава EHL: надеюсь, забастовка учителей не будет длиться более месяца

Союз работников образования Эстонии (EHL) дал понять, что платить зарплату учителям во время забастовки никто не обязан, но с другой стороны это и не запрещено. Всё же наиболее вероятно, что большинство самоуправлений не будут оплачивать учителям дни забастовки — это будет означать для педагогов значительную потерю в зарплате.

Как сказал председатель EHL Реэмо Вольтри в интервью порталу Delfi, сейчас трудно сказать, как долго может продлиться забастовка, но всё-таки пролил свет на возможные планы.

Многие самоуправления, по всей видимости, не будут платить бастующим учителям зарплату. Как долго может продлиться забастовка?

Это зависит от конкретного учебного заведения, от самого человека [насколько долго он будет участвовать в забастовке]. Я не могу оценить, как долго какой-либо человек или учреждение смогут это делать. Самым разумным было бы, если бы правительство вообще не допустило этого (забастовки — ред.) и нашло бы решение. Я надеюсь, что больше месяца она всё же не продлится. Я надеюсь, что будет короче.

Раньше Министерство образования и науки пыталось при организации стачки вставлять палки в колеса. Сейчас, когда извещение о забастовке подано, как министерство отреагировало на это?

Глядя на то, как упорно государственные институты пытались объяснить, что всё незаконно, ничего делать нельзя, надо находиться на рабочем месте, зарплату платить нельзя, то это — беспрецедентное давление, которое было на нас оказано. Так как детские сады проведут только поддерживающую забастовку, то это давление с них ушло. Очень многие местные самоуправления стали оказывать давление на учителей детских садов и других работников, что они вообще не могут бастовать. Это давление, я надеюсь, прекратится, и мы сможем двигаться дальше без такого давления со стороны местных самоуправлений.

Из-за этого мы приняли это решение (что учителя детских садов будут участвовать лишь в забастовке поддержки — ред.), чтобы у всех имелась бы юридическая уверенность и не было бы таких двусмысленностей.