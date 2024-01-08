ФОТО И ВИДЕО | Глава EHL: надеюсь, забастовка учителей не будет длиться более месяца(2)
22 января начнется бессрочная забастовка учителей общеобразовательных школ. Если, конечно, правительство к этому дню не пойдет навстречу педагогам в вопросе повышения минимальной зарплаты.
Союз работников образования Эстонии (EHL) дал понять, что платить зарплату учителям во время забастовки никто не обязан, но с другой стороны это и не запрещено. Всё же наиболее вероятно, что большинство самоуправлений не будут оплачивать учителям дни забастовки — это будет означать для педагогов значительную потерю в зарплате.
Как сказал председатель EHL Реэмо Вольтри в интервью порталу Delfi, сейчас трудно сказать, как долго может продлиться забастовка, но всё-таки пролил свет на возможные планы.
Многие самоуправления, по всей видимости, не будут платить бастующим учителям зарплату. Как долго может продлиться забастовка?
Это зависит от конкретного учебного заведения, от самого человека [насколько долго он будет участвовать в забастовке]. Я не могу оценить, как долго какой-либо человек или учреждение смогут это делать. Самым разумным было бы, если бы правительство вообще не допустило этого (забастовки — ред.) и нашло бы решение. Я надеюсь, что больше месяца она всё же не продлится. Я надеюсь, что будет короче.
Раньше Министерство образования и науки пыталось при организации стачки вставлять палки в колеса. Сейчас, когда извещение о забастовке подано, как министерство отреагировало на это?
Глядя на то, как упорно государственные институты пытались объяснить, что всё незаконно, ничего делать нельзя, надо находиться на рабочем месте, зарплату платить нельзя, то это — беспрецедентное давление, которое было на нас оказано. Так как детские сады проведут только поддерживающую забастовку, то это давление с них ушло. Очень многие местные самоуправления стали оказывать давление на учителей детских садов и других работников, что они вообще не могут бастовать. Это давление, я надеюсь, прекратится, и мы сможем двигаться дальше без такого давления со стороны местных самоуправлений.
Из-за этого мы приняли это решение (что учителя детских садов будут участвовать лишь в забастовке поддержки — ред.), чтобы у всех имелась бы юридическая уверенность и не было бы таких двусмысленностей.
В понедельник прошла пресс-конференция EHL
Союз работников образования Эстонии (EHL) дал в полдень понедельника (8.01) пресс-конференцию, на которой речь шла о планируемой бессрочной забастовке работников сферы образования и забастовках поддержки, которые, вероятно, пройдут в ряде учреждений.
EHL в пятницу, 5 января, направил всем содержателям школ и детских садов сообщение о начинающейся 22 января бессрочной забастовке работников сферы образования.
Председатель EHL и общереспубликанский руководитель забастовки Реэмо Вольтри отметил, что у правительства по-прежнему есть возможность предотвратить забастовку.
„Руководимое Каей Каллас правительство может войти в историю не как кабинет, повышающий налоги, а как поборник эстонского образования“, - оптимистично сказал Вольтри. „С помощью дополнительного бюджета вполне возможно найти недостающее финансирование для повышения учительских зарплат, вопрос в воле и определении приоритетов. Потому что это — инвестиция в успех страны в будущем“, - подчеркнул Вольтри.
Требование забастовки — установить минимальную зарплату учителей общеобразовательных школ на уровне 1950 евро в месяц.
Исходя из юридической оценки, проведенной по заказу EHL адвокатским бюро TGS Baltic, и решению правления EHL от 5 января, детские сады и профессиональные учебные заведения начнут забастовку поддержки в среду, 24 января. Забастовки поддержки можно организовывать в школах по интересам и в профсоюзах в других сферах деятельности. Забастовка поддержки не направлена против своего работодателя, а лишь укрепляет возможности учителей достичь целей основной забастовки, отмечает EHL.
В связи с забастовкой будут проведены две демонстрации — 22 января в Таллинне и 24 января в Тарту. Более точные детали этих акций вскоре сообщит EHL.
„К забастовке помимо членов профсоюза могут под защитой закона присоединиться все учителя общеобразовательных школ, и в забастовке поддержки могут участвовать помимо других работников школ также работники детских садов и профессиональных учебных заведений по всей Эстонии. Это будет тот момент, когда мы будем стоять плечом к плечу от Хийумаа до Пылвамаа. Мы бастуем не против кого-то, а за всех, кого волнует устойчивость образования в Эстонии“, - заявил Вольтри.
Глава EHL заметил, что предупредительная забастовка учителей доставит неудобства сотням тысяч людей и заставит изменить свои текущие планы. Решение по организации работы учреждений принимает руководитель учреждения, но поскольку бастующие не должны находиться на рабочем месте и выполнять свои рабочие обязанности, нельзя гарантировать в это время качество обучения и другой деятельности.
„В некоторой степени это предвестие будущего, потому что если правительство позволит кризису с зарплатой учителей продолжаться, то перебои в работе системы образования из-за нехватки учителей скоро будут повседневным явлением“, - сказал Вольтри.
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