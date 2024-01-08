В прошлом году в Таллинне зарегистрировали более 3600 новорожденных. Какие имена были самыми популярными?
В Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния в прошлом году заключили 2384 брака, самому старшему жениху было 87 лет, а самой старшей невесте – 79. Самыми популярными месяцами для заключения брака стали июль и август, в это время было зарегистрировано более 600 браков. Зарегистрировано 3609 новорожденных, в их числе 48 пар двойняшек и одни четверняшки.
Руководитель Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния Кристи Кайл отметила, что в Таллиннском ЗАГСе было заключено 46% всех зарегистрированных в Эстонии браков. „В прошлом году мы зарегистрировали несколько меньше браков, чем в 2022 году, но больше, чем в 2021. В последние четыре года увеличилось число заявлений о смене имени, достигнув в 2023 году 1723 заявлений (в 2022 году это число составляло 1601), - сказала Кайл. – Число рождений, к сожалению, сократилось, что вызвано демографической ситуацией, поскольку и число женщин детородного возраста сократилось. Несмотря на это, радует рождение 3609 малышей, среди которых одни четверняшки и 48 пар двойняшек“.
В 2023 году в Таллиннском ЗАГСе заключено 2384 брака, в регистр народонаселения занесено 117 заключенных в церкви браков. В месяц около 19% браков заключали иностранные граждане, в течение года брак заключили 924 гражданина других стран из 67 государств. Больше всего среди них было граждан России, Украины, Беларуси, Великобритании, Турции. Среди самых далеких стран представлены Вьетнам, Бразилия, Тайвань, Камерун, Куба. Самым популярным для бракосочетания месяцем был август, тогда состоялось 369 браков. В выбранном парой месте вне помещений департамента церемония состоялась 102 раза. При заключении брака 1667 женщин взяли фамилию мужа, 56 мужчин взяли фамилию жены.
Для заключения брака вне Эстонии было выдано 570 свидетельств о возможности заключения брака: женщины ходатайствовали об этом документе 281 раз, мужчины – 289 раз. Самыми популярными странами для заключения брака зарубежом были Россия, Финляндия, Беларусь, Грузия и Турция. Самыми экзотическими были Кения, Япония, Тайланд, Индонезия, Филиппины, Бангладеш, Маврикий и Индия.
Годовщины бракосочетания в ЗАГСе торжественно отметили три раза. Дважды отметили золотую свадьбу, или 50-летие брака, один раз – десятилетие свадьбы. Развод зарегистрирован в прошлом году 1018 раз, что на 9 меньше, чем в 2022 году.
В Таллиннском ЗАГСе зарегистрировали 3609 новорожденных, среди них 1852 мальчика и 1757 девочек. В браке родились 1929 детей, с принятием отцовства зарегистрировано рождение 1565 детей, в 115 случаях рождение ребенка зарегистрировали матери-одиночки. Граждане других стран составили 18% зарегистрировавших рождение детей. Представлены граждане 80 стран, самая большая доля граждан Украины, России, Нигерии, Индии и Бангладеш.
Самыми популярными именами для девочек в прошлом году стали София, Эва или Ева, Оливия, Эмилия, Алиса, Мия, Амелия, Эмили, Анна и Николь. Самыми популярными именами для мальчиков стали Марк, Давид, Мирон, Даниэль, Мартин, Аарон, Даниил, Тимур, Артур, Лев и Матвей.
Заявление о регистрации нового имени подали в Таллиннский ЗАГС 1723 раза, что на 122 больше, чем в 2022 году. Чаще всего ходатайствовали о том, чтобы взять фамилию предков. Новое имя зарегистрировано по решению Таллиннского ЗАГСа в 1333 случаях, по решению министерства внутренних дел – 256 раз. По решению ЗАГСа дано 406 новых имен и 807 новых фамилий, 120 раз изменены имя и фамилия. Данные о поле изменены 11 раз, что на 5 случаев меньше, чем годом ранее.
В Таллиннском ЗАГСе в прошлом году выдано 6830 выписок из регистра, что на 3773 больше, чем годом ранее. Свидетельства о ранее состоявшихся актах выданы 7935 раз, личный код изменен 3130 людям. В прошлом году в Таллинне представлено 40 061 заявление о занесении данных о месте жительства в регистр народонаселения. Численность населения в Таллинне составила по данным на 1 января 2024 года 461 371 человека.
В сравнении с числом заключенных актов гражданского состояния в Эстонских уездах и самоуправлениях, в Таллиннском ЗАГСе заключено 46% всех браков, 52% разводов, зарегистрировано 33% новорожденных, 71% решений о смене имени, выдано 64% свидетельств о семейных событиях.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.