В прошлом году в Таллинне зарегистрировали более 3600 новорожденных. Какие имена были самыми популярными?

Руководитель Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния Кристи Кайл отметила, что в Таллиннском ЗАГСе было заключено 46% всех зарегистрированных в Эстонии браков. „В прошлом году мы зарегистрировали несколько меньше браков, чем в 2022 году, но больше, чем в 2021. В последние четыре года увеличилось число заявлений о смене имени, достигнув в 2023 году 1723 заявлений (в 2022 году это число составляло 1601), - сказала Кайл. – Число рождений, к сожалению, сократилось, что вызвано демографической ситуацией, поскольку и число женщин детородного возраста сократилось. Несмотря на это, радует рождение 3609 малышей, среди которых одни четверняшки и 48 пар двойняшек“.

В 2023 году в Таллиннском ЗАГСе заключено 2384 брака, в регистр народонаселения занесено 117 заключенных в церкви браков. В месяц около 19% браков заключали иностранные граждане, в течение года брак заключили 924 гражданина других стран из 67 государств. Больше всего среди них было граждан России, Украины, Беларуси, Великобритании, Турции. Среди самых далеких стран представлены Вьетнам, Бразилия, Тайвань, Камерун, Куба. Самым популярным для бракосочетания месяцем был август, тогда состоялось 369 браков. В выбранном парой месте вне помещений департамента церемония состоялась 102 раза. При заключении брака 1667 женщин взяли фамилию мужа, 56 мужчин взяли фамилию жены.

Для заключения брака вне Эстонии было выдано 570 свидетельств о возможности заключения брака: женщины ходатайствовали об этом документе 281 раз, мужчины – 289 раз. Самыми популярными странами для заключения брака зарубежом были Россия, Финляндия, Беларусь, Грузия и Турция. Самыми экзотическими были Кения, Япония, Тайланд, Индонезия, Филиппины, Бангладеш, Маврикий и Индия.

Годовщины бракосочетания в ЗАГСе торжественно отметили три раза. Дважды отметили золотую свадьбу, или 50-летие брака, один раз – десятилетие свадьбы. Развод зарегистрирован в прошлом году 1018 раз, что на 9 меньше, чем в 2022 году.