10.01.2024, 11:35
Европа ужесточила санкции. Эстонским предприятиям придется наконец отказаться от российского сжиженного газа(31)
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ЕС запретил импорт топлива LPG из России. Эстонские предприятия вынуждены искать альтернативы.
Летом Ärileht писал о том, что в Эстонии полно российского сжиженного газа. В то время компания Olerex, например, признала, что по крайней мере часть ее сжиженного газа, или LPG, по-прежнему поступает из России. Летом еще несколько компаний импортировали сжиженный газ с терминала их латвийского партнера Latvijas Propāna Gāze, где газ также был российского происхождения.