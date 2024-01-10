Новости Эстонии
10.01.2024, 11:35

Европа ужесточила санкции. Эстонским предприятиям придется наконец отказаться от российского сжиженного газа

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LPG используется, например, в качестве топлива для автомобилий, помимо этого во многих бытовых системах отопления и горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.
LPG используется, например, в качестве топлива для автомобилий, помимо этого во многих бытовых системах отопления и горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.
ФОТО: Sergei Stepanov | NPA

ЕС запретил импорт топлива LPG из России. Эстонские предприятия вынуждены искать альтернативы.

Летом Ärileht писал о том, что в Эстонии полно российского сжиженного газа. В то время компания Olerex, например, признала, что по крайней мере часть ее сжиженного газа, или LPG, по-прежнему поступает из России. Летом еще несколько компаний импортировали сжиженный газ с терминала их латвийского партнера Latvijas Propāna Gāze, где газ также был российского происхождения.

Однако 18 декабря прошлого года Европейский союз принял новый пакет санкций, запрещающих закупку и импорт сжиженного газа из России.

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