Европа ужесточила санкции. Эстонским предприятиям придется наконец отказаться от российского сжиженного газа

Летом Ärileht писал о том, что в Эстонии полно российского сжиженного газа. В то время компания Olerex, например, признала, что по крайней мере часть ее сжиженного газа, или LPG, по-прежнему поступает из России. Летом еще несколько компаний импортировали сжиженный газ с терминала их латвийского партнера Latvijas Propāna Gāze, где газ также был российского происхождения.