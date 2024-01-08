08.01.2024, 11:36
ФОТО | Уменьшившаяся фракция центристов собралась на первое в этом году заседание(5)
Сегодня в 10 часов началось заседание фракции Центристской партии в Рийгикогу, но нового председателя фракции сегодня не изберут.
Фракция Центристской партии собралась обсудить начинающуюся неделю в понедельник утром. Из прежних 16 членов фракции на сегодняшний день осталось всего семь.
Партия планирует избрать нового председателя фракции в четверг.
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