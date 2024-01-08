ФОТО | Уменьшившаяся фракция центристов собралась на первое в этом году заседание

Фракция Центристской партии собралась обсудить начинающуюся неделю в понедельник утром. Из прежних 16 членов фракции на сегодняшний день осталось всего семь.

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