Суд может отпустить по УДО осужденную за торговлю гражданством Эстонии. На нее работали сотрудники PPA

Суд не освободил Генрихсон.

„Суд снова разъясняет ваши права“, - с таких слов начала судья заседание.

„Домой хочу“, - твердила Генрихсон, плача.

Тем не менее, суд напомнил, что в прошлый раз рассмотрение об освобождении Генрихсон по УДО было перенесено, поскольку та пожелала получить перевод полного текста акта экспертизы.

Судебное следствие по этому делу растянулось на несколько лет, поскольку обвиняемая прибегала к различным способам затягивания процесса.

Пока зачитывались результаты экспертизы, заседание суда было закрытым.

Как сообщила RusDelfi пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане, суд возможно огласит решение относительно необходимости назначения новой экспертизы завтра вечером (9 января).

Судебный процесс над обвиняемой в массовой подделке документов Любовью Генрихсон, бизнес-план которой состоял в торговле эстонским гражданством, начался в 2018 году.

Помимо нее, обвинение было предъявлено еще 11 лицам. На Генрихсон работали многие сотрудники Департамента полиции и погранохраны (PPA), которые делали все для того, чтобы клиенты Генрихсон получили вид на жительство или эстонское гражданство, подделывая для этого государственные документы, в том числе, например, результаты экзамена по языку, виды на жительство, являющиеся основанием для получения гражданства документы и медицинские справки.

Подробнее о судебном процессе и личности обвиняемой вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.