Дмитрия Воронина признали виновным в убийстве Ирины из Ласнамяэ. Его приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд признал 28-летнего Дмитрия Воронина виновным в убийстве, совершенном мучительным способом. Ему было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Также суд удовлетворил приобщенный к делу гражданский иск, согласно которому с Воронина следует взыскать расходы на похороны Ирины в пользу спутника жизни погибшей.

Также суд взыскивает с Воронина расходы на судебные экспертизы на общую сумму в 12 560 евро.

В завершающем слове судья рассказала о решении суда. Следствие пришло к выводу, что когда Воронин сказал Ирине Рачковой, что ее убьет, то она испытала страх. „Когда она предложила заняться сексом, то это все указывает на страх перед смертью“, - рассказала судья.

Прокурор просил максимального наказания для Воронина - 20 лет, но суд счел, что его вина выше среднего. Также суд учел, что Воронин помогал следствию в расследовании дела.

Напомним, что по версии обвинения, осенью 2022 года Дмитрий Воронин начал появляться в цветочном магазине на улице Паазику, который принадлежал его жертве Ирине Рачковой. В январе этого года, Воронин увез женщину на пустырь, где повалил ее на землю, обернул веревку вокруг ее шеи и начал душить. Одновременно с этим убийца наносил жертве колотые и резаные раны в область шеи. В результате она скончалась на месте происшествия.

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