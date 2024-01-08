ТАБЛИЦА И ГРАФИКИ | В 2023 году индекс потребительских цен вырос на 9,2%. Какие товары подорожали больше всего?

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, в 2023 году на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен, связанное с продуктами питания и безалкогольными напитками, что в целом составило почти две пятых от общего повышения индекса. „Из продуктов питания более всего подорожали сахар (42,2%), какао (29,9%), оливковое масло (26,6%) и соусы (25,6%). Бензин был дешевле на 7,4% и дизельное топливо — на 10,7%“, — добавила Трасанов.

В декабре 2023 года индекс потребительских цен снизился по сравнению с ноябрем 2023 года на 0,1% и по сравнению с декабрем 2022 года вырос на 4,0%. Товары подорожали на 2,5%, услуги — на 6,7%.

По словам Виктории Трасанов, в сравнении с декабрем 2022 года в декабре на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, продуктами питания и безалкогольными напитками: от общего повышения индекса каждое из них составило больше одной пятой. Среди продуктов питания более всего подорожало оливковое масло (56,8%). Какао подорожало на 25,1%, консервированное молоко — на 18,6% и кондитерские изделия — на 17,8%. Бензин был дешевле на 6,4% и дизельное топливо — на 12,3%.

По сравнению с ноябрем на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, подорожание газа на 24%, а с другой — снижение цен на моторное топливо на 4,1%.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных .

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.