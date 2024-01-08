МНЕНИЕ | Может, мы поторопились доверить искусственному интеллекту сферу государственных услуг?

Часть людей в понедельник восьмого января не получила социальные пособия. Департамент социального страхования рано утром выпустил пресс-релиз по этому поводу, и быстрое реагирование отдела коммуникации на неприятную ситуацию, безусловно, достойно похвалы. Однако сама система TEHIK, обслуживающая государственные инфосистемы, такой похвалы явно не достойна. Потому что мало того, что сбои там в последнее время весьма серьезные и доставляющие переживания эстоноземельцам, так еще и коммуникация оставляет желать лучшего.