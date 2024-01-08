Мнение
08.01.2024, 13:07

МНЕНИЕ | Может, мы поторопились доверить искусственному интеллекту сферу государственных услуг?

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ФОТО: PopTika | Shutterstock

Часть людей в понедельник восьмого января не получила социальные пособия. Департамент социального страхования рано утром выпустил пресс-релиз по этому поводу, и быстрое реагирование отдела коммуникации на неприятную ситуацию, безусловно, достойно похвалы. Однако сама система TEHIK, обслуживающая государственные инфосистемы, такой похвалы явно не достойна. Потому что мало того, что сбои там в последнее время весьма серьезные и доставляющие переживания эстоноземельцам, так еще и коммуникация оставляет желать лучшего.

В случае с детскими пособиями удар на себя взял Департамент социальной помощи, оперативно объяснив жителям Эстонии ситуацию, извинившись и пообещав, что проблема решается.

Но непонятную историю с несуществующими диагнозами в новой системе здоровья, за которую полностью отвечает TEHIK, можно считать провалом коммуникации. Да и, в общем-то, провалом попытки наделить искусственный интеллект широкими полномочиями в такой ответственной и чувствительной сфере, как здоровье людей.

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RusDelfi
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