Выплата семейных пособий и родительских компенсаций может быть нарушена

По словам и.о. руководителя отдела компенсаций Департамента социального страхования Кристины Пяхкель, еще не до конца ясно, что именно стало причиной технической неполадки, но специалисты департамента, а также Центра информационных систем сферы здравоохранения и благосостояния (TEHIK), делают все от себя зависящее, чтобы деньги достигли адресатов при первой возможности. „Точная причина еще выясняется. Инфосистема, через которую выплачиваются пенсии и компенсации, была создана почти четверть века назад. К сожалению, при администрировании устаревшей системы, возникают непредвиденные проблемы. Мы стараемся их решить как можно оперативнее, чтобы доставить получателям их пособия, являющиеся для них важным источником дохода“.

В этот раз проблема затронула людей, изменивших номер банковского счета, по которому они хотели получать свои пособия или компенсации. Из-за технического сбоя система перевела деньги на предыдущий указанный клиентом номер счета, а не тот, который был позднее изменен на предпочтительный. Департамент социального страхования связался со всеми, кого затронула эта ситуация. Несмотря на то, что закон не устанавливает точный день месяца, когда деньги должны оказаться на счету у человека, стало обычной практикой, что семейные пособия и родительские компенсации перечисляются 8 числа. Большинство людей, которых коснулась эта ситуация, получит свои деньги самое позднее в течение 10 января. Если пособия и компенсации не поступили к указанному сроку, свяжитесь с Департаментом социального страхования по телефону 612 1360 или через среду самообслуживания iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Ежемесячно семейные пособия от Департамента социального страхования получают почти 160 000 человек, родительские компенсации - почти 20 000 человек.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.