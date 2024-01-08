08.01.2024, 07:18
ФОТО | Пожарных вызвали на тушение дымящегося дома(1)
Центр тревоги получил в воскресенье, 7 января, в 19 часов сообщение о пожаре в доме по улице Тёо в Курессааре.
По предварительной оценке прибывших на место происшествия спасателей, причиной задымления стало то, что отопление дома было чрезмерным. В результате чего дом был полон дыма.
Пожарные отреагировали на тревогу большими силами. Все люди были из дома выведены, спасатели осмотрели и провентилировали помещения.
Никто из людей не пострадал.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.