ФОТО | Пожарных вызвали на тушение дымящегося дома

По предварительной оценке прибывших на место происшествия спасателей, причиной задымления стало то, что отопление дома было чрезмерным. В результате чего дом был полон дыма.

Пожарные отреагировали на тревогу большими силами. Все люди были из дома выведены, спасатели осмотрели и провентилировали помещения.

Никто из людей не пострадал.

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