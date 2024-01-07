07.01.2024, 21:21
Очевидец: мужчина пытался совершить самосожжение на парковке торгового центра в Тарту(6)
ФОТО: | читатель Delfi
Сегодня в 16:26 полиция получила сообщение, что на парковке тартуского торгового центра Lõunakeskus горит человек. По словам одного из очевидцев, мужчина поджег себя сам.
На место происшествия прибыла полиция, скорая помощь и спасатели.
По словам представителя Лыунаского спасательного центра, помощь последних не потребовалась - находившиеся на парковке люди быстро потушили огонь.
Скорая помощь доставила мужчину в больницу.
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