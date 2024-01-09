Центр мониторинга развития о будущем малых школ Эстонии: родителям придется самим учить детей

По словам эксперта Центра мониторинга развития Энели Киндсико, школы Эстонии работают в совершенно разных условиях, и их будущее развитие будет определяться разными факторами. „Если мы говорим о сельских школах, то их будущее зависит в основном от того, будут ли закрыты школы с небольшим количеством учеников или школьных ступеней, или же местным самоуправлениям и государству удастся найти альтернативу их закрытию. Например, отказаться от полупустых и обветшалых школьных зданий в пользу энергоэффективных общественных зданий, где под одной крышей размещаются школы и другие общественные службы. Анализ также показывает, что еще одним важным фактором является наличие возможности подготовки учителей за пределами Таллинна и Тарту“, - сказала она.

Базовым сценарием смены учителей в сельских школах или наиболее вероятным сценарием с учетом текущих тенденций является сценарий „родители-учителя“, при котором ученики сельских школ получают образование в первые шесть лет в школах, где преподавательский состав состоит в основном из родителей.

„Если нынешняя ситуация усугубится, то к 2040 году мы, скорее всего, придем к тому, что сельские школы станут личным предприятием 3-5 семей, а родители будут сами выполнять большую часть работы по обучению детей. Однако после 6 класса детям неизбежно придется переходить в более крупную школу, что может создать трудности“, - отметила Киндсико.

Центр мониторинга развития отмечает, что в сельских школах преподавательский состав старше и доля учителей-пенсионеров выше, чем в городских школах, а доля квалифицированных учителей ниже, чем в городских школах. При сценарии „родители-учителя“ школы не будут так просто закрываться, несмотря на снижение числа учащихся, но сельские школы не смогут конкурировать с городскими в плане квалифицированных учителей. Малые школы все чаще нанимают в качестве преподавателей местных специалистов, поменявших профессию, и учителей-родителей.