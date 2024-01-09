Центр мониторинга развития о будущем малых школ Эстонии: родителям придется самим учить детей(4)
Будущее сельских школ Эстонии зависит прежде всего от целостного представления об услугах местного самоуправления и доступности подготовки учителей в сельской местности, говорится в недавнем кратком докладе Центра мониторинга развития под названием „Будущее нового поколения учителей: педагоги сельских школ в 2040 году“. Усиливающийся разрыв в квалификации неизбежно означает и высокую степень неравенства в образовании.
По словам эксперта Центра мониторинга развития Энели Киндсико, школы Эстонии работают в совершенно разных условиях, и их будущее развитие будет определяться разными факторами. „Если мы говорим о сельских школах, то их будущее зависит в основном от того, будут ли закрыты школы с небольшим количеством учеников или школьных ступеней, или же местным самоуправлениям и государству удастся найти альтернативу их закрытию. Например, отказаться от полупустых и обветшалых школьных зданий в пользу энергоэффективных общественных зданий, где под одной крышей размещаются школы и другие общественные службы. Анализ также показывает, что еще одним важным фактором является наличие возможности подготовки учителей за пределами Таллинна и Тарту“, - сказала она.
Базовым сценарием смены учителей в сельских школах или наиболее вероятным сценарием с учетом текущих тенденций является сценарий „родители-учителя“, при котором ученики сельских школ получают образование в первые шесть лет в школах, где преподавательский состав состоит в основном из родителей.
„Если нынешняя ситуация усугубится, то к 2040 году мы, скорее всего, придем к тому, что сельские школы станут личным предприятием 3-5 семей, а родители будут сами выполнять большую часть работы по обучению детей. Однако после 6 класса детям неизбежно придется переходить в более крупную школу, что может создать трудности“, - отметила Киндсико.
Центр мониторинга развития отмечает, что в сельских школах преподавательский состав старше и доля учителей-пенсионеров выше, чем в городских школах, а доля квалифицированных учителей ниже, чем в городских школах. При сценарии „родители-учителя“ школы не будут так просто закрываться, несмотря на снижение числа учащихся, но сельские школы не смогут конкурировать с городскими в плане квалифицированных учителей. Малые школы все чаще нанимают в качестве преподавателей местных специалистов, поменявших профессию, и учителей-родителей.
Усиление разницы в квалификации между сельскими и городскими учителями неизбежно приведет к высокому уровню неравенства в образовании. „В конечном итоге мы можем прийти к ситуации, когда даже при наличии местной школы родители будут обходить ее стороной и возить своих детей в школу более высокого уровня, хотя и расположенную дальше“, - добавила Киндсико.
С точки зрения будущего сельских школ в Эстонии, наилучший сценарий - это сценарий „учитель из общины“, когда учителями становятся представители местного сообщества. Благодаря доступности обучения рядом с домом или цикличному и дистанционному обучению будущим учителям уже не придется переезжать в Таллинн или Тарту. Это означает, что уезды не потеряют молодых учителей, которые уезжают в большие города и там и остаются.
Школы в этом сценарии будут располагаться в энергоэффективных общественных зданиях, в которых будет находиться целый ряд служб, необходимых населению. Например, библиотека в общественном здании обслуживает как школьников, так и пожилых людей, в залах для семинаров и культурных мероприятий проводятся деревенские ярмарки и детские выпускные церемонии, а сами помещения можно сдавать в аренду, чтобы получить дополнительный доход.
„Есть также важный вопрос о том, должен ли в каждом здании в самоуправлении быть отдельный естественно-научный класс, химическая лаборатория, класс робототехники и т. д. В большинстве случаев они довольно скромно оборудованы. Если бы каждая общинная школа была специализированной, между школами наладилось бы сотрудничество“, - сказала Киндсико.
Однако сценарии преемственности учителей, разработанные в рамках исследовательского проекта Центра мониторинга развития „Будущее нового поколения учителей“, не являются решением текущих проблем, а призваны понять, что произойдет, если та или иная тенденция усугубится. „Если сценарий кажется пугающим или и вовсе неприемлемым, стоит подумать о том, как его избежать“, - подчеркнула Киндсико.
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