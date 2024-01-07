ФОТО | В Валга стартовало празднование начала года Культурной столицы Европы

Церемония открытия, которая сначала была запланирована как уличное мероприятие, из-за резкого похолодания состоялась в Валгаском спортхолле, где собрались жители Валга, Тырва и Отепя и гости этих уездов, чтобы вместе отпраздновать начало года культурной столицы.

Главный исполнитель вечера, группа Angus, разбавил холодную погоду летними мотивами музыки в стиле регги и ска. Также на сцене выступила Кармен Рыйвасепп, джазовая исполнительница родом из Валга, которая по итогам года завоевала титул лучшего джазового композитора Дании и Эстонии.

Так как на праздник приехали южные соседи, руководитель Тарту 2024 Кульдар Лейс поприветствовал их и на латышском языке. Также в пограничном городе за танцевальную составляющую вечера отвечал диджей из Латвии Магнусс Эринш.

По словам Лейса, местные музыканты будут выступать на следующих церемониях открытия культурной столицы в Южной Эстонии. В следующую пятницу, 12 января, вместе с группой Angus выступит уроженец Вильянди Стефан, в Выру 19 января выступит Уку Сувисте и в Пылва 27 января выступит фольклористка Меэлика Хайнсоо.

Гостей культурной столицы Валга поприветствовали координатор Тарту 2024 в Южной Эстонии Аннела Лаанеотс, председатель волостного совета Тырва Майдо Руусманн, старейшина волости Отепя Яанус Баркала и старейшина волости Валга Моника Рогенбаум.

„Составлена программа на высшем уровне - давайте наслаждаться культурой, которая распространится на Южную Эстонию. Да здравствует Европа. Да здравствует Тарту 2024, Валгамаа и волость Валга!“ - сказала старейшина волости Рогенбаум.

Год культурной столицы Европы стартует в Тарту 26 января с церемонии открытия „Все вместе едины!“. На церемонии открытия выступят Trad.Attack!, Сандер Мёлдер, Lonitseera и многие другие известные эстонские артисты, актеры и танцоры.