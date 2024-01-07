Решено! Председателем Таллиннского округа социал-демократов стала Мадле Липпус

По словам Липпус, ее цель – создать комплексное видение того, как социал-демократы видят развитие Таллинна как одной из северных столиц. Оно должно убедить большинство таллиннцев на следующих выборах поддержать социал-демократов.

Липпус отметила, что именно амбициозное видение вместе с реальным управленческим опытом станет козырем социал-демократов на следующих выборах.“У нас есть историческая возможность сделать нашу партию главной политической силой в Таллинне. Чтобы реализовать нашу политику, которая убедительно смотрит в будущее и никого не оставляет в беде“, – подчеркнула она.

Заместителями председателя таллиннского округа социал-демократов стали Лаури Паэвеэр, Марис Сильд, Яак Юске, Анто Лийват и Евгений Осиновский.

Помимо этого, были избраны члены правления и ревизионной комиссии округа, а также представители округа в совете уполномоченных.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.