Новости Эстонии
07.01.2024, 20:26

Обратите внимание: Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения теперь находится по новому адресу

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Marcus Aurelius | www.pexels.com

В первую неделю января Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения занимался переездом в новые помещения. С 8 января департамент откроет двери по новому адресу – ул. Эндла, 8, пишет портал ERR.

Руководитель Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Раймо Саади сказал ERR, что переезд в новое помещение позволит в новом году собрать под одной крышей сотрудников, которые ранее работали в различных местах.

В январе на улице Эндла начнут работу те сотрудники департамента, которые ранее работали в офисе на Палдиском шоссе. А в начале осени на Эндла переедет также отдел поддержки адаптации новых иммигрантов, известный как центр беженцев на ул. Нийне.

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