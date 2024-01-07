Обратите внимание: Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения теперь находится по новому адресу

Руководитель Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Раймо Саади сказал ERR, что переезд в новое помещение позволит в новом году собрать под одной крышей сотрудников, которые ранее работали в различных местах.

В январе на улице Эндла начнут работу те сотрудники департамента, которые ранее работали в офисе на Палдиском шоссе. А в начале осени на Эндла переедет также отдел поддержки адаптации новых иммигрантов, известный как центр беженцев на ул. Нийне.

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