В понедельник биржевая цена электроэнергии вновь вырастет

Самая высокая цена будет в период с трех до четырех часов дня, когда мегаватт-час окажется 167,2 евро. Ранним утром, между четырьмя и шестью часами, цена составит чуть менее 80 евро за мегаватт-час.

В Финляндии в понедельник среднедневная цена составит 111,32 евро, в Латвии и Литве столько же, сколько в Эстонии, то есть 114,36 евро.

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