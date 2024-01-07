07.01.2024, 21:01
В понедельник биржевая цена электроэнергии вновь вырастет
ФОТО: www.pexels.com
Cредняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool в понедельник составит 114, 36 евро за мегаватт-час, что на 14% выше, чем, сегодня, в воскресенье, - 100,18 евро, пишет ERR.
Самая высокая цена будет в период с трех до четырех часов дня, когда мегаватт-час окажется 167,2 евро. Ранним утром, между четырьмя и шестью часами, цена составит чуть менее 80 евро за мегаватт-час.
В Финляндии в понедельник среднедневная цена составит 111,32 евро, в Латвии и Литве столько же, сколько в Эстонии, то есть 114,36 евро.
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