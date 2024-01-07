ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне отметили православное Рождество

Гостей встречал колядками и создавал праздничное настроение хор храма Рождества Пресвятой Богородицы под руководством Сергея Миронова.

Зрителей ждала музыкальная „Зимняя сказка“ театра Детской оперы Центра Русской культуры авторства композитора Владимира Игнатова. Главными действующими лицами и исполнителями, по замыслу режиссера постановки Ирины Томингас, наравне со взрослыми профессионалами были дети.

Всех собравшихся поздравил митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений.

По доброй традиции перед Рождественским праздником или после него каждый ребенок мог выбрать себе книгу в подарок.

После представления гостей встретил Дед Мороз, спел с ними любимые песни, поводил хоровод и выслушал под елкой все приготовленные детьми стихотворения.

Смотрите галерею, как это было!

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