ФОТО | Уровень воды в реке Пирита поднялся на два метра. Несколько домов оказались под угрозой затопления

Ситуация была взята под наблюдение, и во время повторной проверки в 21:26 выяснилось, что уровень воды поднялся примерно на два метра. Три частных дома на Йыэяаре теэ оказались под угрозой затопления. Чтобы лучше оценить ситуацию и составить карту затопленной территории, спасатели использовали дрон.

Оказалось, что эвакуация людей не требуется, но, чтобы предотвратить затопление близлежащих домов, необходимо активное и оперативное вмешательство, включая откачку воды, укладку мешков с песком и отвод воды в грунтовые дренажные канавы.

На месте событий был создан координационный штаб, который работает в тесном сотрудничестве с местным самоуправлением, которое помогает рыть канавы и отводить воду с помощью техники. Добровольцы и профессиональные спасатели безостановочно работали всю ночь, чтобы защитить имущество и дома жителей. В общей сложности на месте происшествия с необходимым оборудованием работали спасатели из четырех профессиональных и трех добровольческих спасательных команд. В настоящее время работают три мотопомпы, а излишки воды отводятся в канавы.

На данный момент уровень воды находится под контролем, мониторинг и откачка воды продолжаются, для решения проблемы необходимо убрать скопившийся лед.

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