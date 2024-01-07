Мороз, туман и гололед! Транспортный департамент призывает водителей быть предельно осторожными на дорогах

На второстепенных дорогах и перекрестках снежно и скользко. В некоторых местах туман, видимость ограничена на шоссе Таллинн-Тарту в районе Арувалла и Козе-Ристи, а также в некоторых местах Тартумаа и Вильяндимаа, температура воздуха в пределах от -9 до -28 градусов.

Согласно прогнозу погоды, значительных осадков в воскресенье не будет, но температура останется низкой и будет колебаться от -15 до -24 градусов, на островах и побережьях от -9 до -15 градусов.

Холодная погода препятствует эффективной работе противоскользящих устройств, поэтому водителям рекомендуется не торопиться и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям.

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