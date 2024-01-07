Australian Open: Марк Лаял встретится с французом, Канепи — с австралийкой

Лаял, занимающий 206-е место в мировом рейтинге, в стартовом раунде квалификации сыграет с 27-летним французом Уго Гренье, занимающим 175-е место в мировом рейтинге ATP.

В случае победы Лаял в следующем раунде сыграет с победителем пары Хсю Ю-Хсиоу (Тайвань, ATP 208) и Максимом Кресси (США, ATP 126).

В первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии Канепи (WTA 161-я) сыграет с 29-летней австралийкой Сторм Хантер (WTA 175-я). Победительница в следующим раунде сыграет со швейцаркой Татьяной Прозоровой (WTA 232) или с другой швейцаркой Селин Наэф (WTA 142).

Канепи и Хантер встречались в прошлом году в Аделейде, и эстонская теннисистка выиграла со счетом 6:2, 6:2.

Лаял и Канепи выйдут на корт во вторник (9 января). Основной розыгрыш Australian Open пройдет с 14 по 28 января.

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