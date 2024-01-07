Australian Open: Марк Лаял встретится с французом, Канепи — с австралийкой
В этом году на Открытом чемпионате Австралии по теннису Эстонию будут представлять Марк Лаял и Кайя Канепи. Матчи квалификации пройдут с 8 по 11 января 2024 года.
Лаял, занимающий 206-е место в мировом рейтинге, в стартовом раунде квалификации сыграет с 27-летним французом Уго Гренье, занимающим 175-е место в мировом рейтинге ATP.
В случае победы Лаял в следующем раунде сыграет с победителем пары Хсю Ю-Хсиоу (Тайвань, ATP 208) и Максимом Кресси (США, ATP 126).
В первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии Канепи (WTA 161-я) сыграет с 29-летней австралийкой Сторм Хантер (WTA 175-я). Победительница в следующим раунде сыграет со швейцаркой Татьяной Прозоровой (WTA 232) или с другой швейцаркой Селин Наэф (WTA 142).
Канепи и Хантер встречались в прошлом году в Аделейде, и эстонская теннисистка выиграла со счетом 6:2, 6:2.
Лаял и Канепи выйдут на корт во вторник (9 января). Основной розыгрыш Australian Open пройдет с 14 по 28 января.
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