Покупай, но проверяй: как приобрести машину на вторичном рынке и не попасть впросак(8)
„С новыми все более или менее понятно. Ты приезжаешь в салон, все официально, я ни разу еще не читал, чтобы кого-то обманули официальные дилеры в Эстонии. Зато про покупку автомобиля с рук или у мелких фирм наслышан“, – в редакцию „МК-Эстония“ обратился читатель с просьбой рассказать, на что надо обращать внимание, приобретая машину на вторичном рынке.
„К сожалению, выложить кругленькую сумму за новый автомобиль возможности нет, поэтому единственный вариант – вторичный рынок, – объяснил свою ситуацию Михаил. – В то же время страшно, так как у нас покупатель защищен очень плохо. Зачастую ты остаешься один на один со своими проблемами, если тебя надурили. Закон совершенно не на стороне клиента“.
Комментарий редакции:
Собираясь приобрести подержанную машину, следует быть особенно осторожным, чтобы не купить кота в мешке. На этот случай Департамент защиты прав потребителей и технического надзора дает следующие советы:
• Проверьте предысторию продавца. А также – торговый реестр, чтобы узнать, автомобиль продает частное или юридическое лицо. Дешевле покупать у частника, но споры между частными лицами разрешаются только в суде. Информацию о компаниях вы можете получить на сайте Krediidiinfo, а также в торговом реестре. В случае с частным продавцом помогают запросы в интернете и на коммуникационных порталах, а также на Krediidiinfo.
• Проверьте историю автомобиля. Если машина – из Эстонии, проверьте сайт Фонда дорожного страхования на предмет возможных ДТП в прошлом. Уточните данные по заводскому идентификационному номеру автомобиля (VIN-коду) в представительстве соответствующей марки. Загляните на порталы крупных авторынков и сравните автомобили, предлагаемые в Эстонии, с аналогичными в Евросоюзе. Избегайте так называемых спецпредложений в точках продаж.
• Проверьте техническое состояние автомобиля. Устройте максимально длительный тест-драйв. Чтобы проверить состояние, безопаснее всего отвезти машину в ближайший автосалон той же марки. При осмотре машины обращайте внимание на ее общее состояние, документы и возможные бывшие аварии. Следите за уровнем износа автомобиля, проверьте состояние его измерительных приборов и другого оборудования. Вся информация, связанная с техническим состоянием, должна быть предоставлена вам в письменной форме.
• Самое опасное – это скрытые дефекты. Чтобы обнаружить их, следует осмотреть края уплотнителей на предмет признаков перекраски, проверить наличие трещин в пластиковых деталях (на них указывает толстый слой шпатлевки). Также стоит сравнить, одинаковы ли расстояния между дверьми и другими частями кузова. Обтянутая кожей панель приборов свидетельствует о серьезной аварии и устранении ее последствий.
• Не доверяйте сервисной книжке автомобиля, она может оказаться подделкой. О пробеге автомобиля могут свидетельствовать различные счета-фактуры на обслуживание, замененные детали и ремонт.
• Всегда заключайте письменный договор купли-продажи с продавцом, где указаны цена, детали автомобиля, аксессуары, состояние и пробег. Кроме того, все, что вы согласовали с продавцом, должно быть прописано в договоре.
• Если возможно, оплатите покупку банковским переводом, чтобы транзакция была отслежена, а возможные споры было проще доказать позднее. Следите за тем, кто является получателем денег? Лицо, указанное в договоре, и фактический продавец – это один и тот же человек? Продавец должен предоставить вам документ, подтверждающий оплату покупки транспортного средства.
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