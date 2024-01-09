Покупай, но проверяй: как приобрести машину на вторичном рынке и не попасть впросак

„К сожалению, выложить кругленькую сумму за новый автомобиль возможности нет, поэтому единственный вариант – вторичный рынок, – объяснил свою ситуацию Михаил. – В то же время страшно, так как у нас покупатель защищен очень плохо. Зачастую ты остаешься один на один со своими проблемами, если тебя надурили. Закон совершенно не на стороне клиента“.

Комментарий редакции:

Собираясь приобрести подержанную машину, следует быть особенно осторожным, чтобы не купить кота в мешке. На этот случай Департамент защиты прав потребителей и технического надзора дает следующие советы:

• Проверьте предысторию продавца. А также – торговый реестр, чтобы узнать, автомобиль продает частное или юридическое лицо. Дешевле покупать у частника, но споры между частными лицами разрешаются только в суде. Информацию о компаниях вы можете получить на сайте Krediidiinfo, а также в торговом реестре. В случае с частным продавцом помогают запросы в интернете и на коммуникационных порталах, а также на Krediidiinfo.

• Проверьте историю автомобиля. Если машина – из Эстонии, проверьте сайт Фонда дорожного страхования на предмет возможных ДТП в прошлом. Уточните данные по заводскому идентификационному номеру автомобиля (VIN-коду) в представительстве соответствующей марки. Загляните на порталы крупных авторынков и сравните автомобили, предлагаемые в Эстонии, с аналогичными в Евросоюзе. Избегайте так называемых спецпредложений в точках продаж.

• Проверьте техническое состояние автомобиля. Устройте максимально длительный тест-драйв. Чтобы проверить состояние, безопаснее всего отвезти машину в ближайший автосалон той же марки. При осмотре машины обращайте внимание на ее общее состояние, документы и возможные бывшие аварии. Следите за уровнем износа автомобиля, проверьте состояние его измерительных приборов и другого оборудования. Вся информация, связанная с техническим состоянием, должна быть предоставлена вам в письменной форме.