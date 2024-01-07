Новости Эстонии
07.01.2024, 11:14

Коплиская спасательная команда продолжит работу при поддержке Таллинна

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Выступление в поддержку спасательного отряда Копли 12.10.2023
Выступление в поддержку спасательного отряда Копли 12.10.2023
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Согласно текущим планам, с февраля Таллинн возьмет под свое крыло спасательную команду Копли, которую в прошлом году Спасательный департамент решил закрыть из-за сокращения бюджета.

Когда осенью стало известно, что Спасательный департамент планирует закрыть Коплискую спасательную команду, власти Таллинна заявили, что готовы содействовать ее сохранению. Вице-мэр Таллинна Тийт Терик сообщил вчера Delfi, что в декабре Таллинн предложил Riigi Kinnisvara AS передать здание Коплиской команды городу. Для принятия решения о передаче потребуется больше времени, но для начала город сделал предложение об аренде. Переговоры о передаче здания продолжаются, поскольку город намерен продолжать в нем ту же деятельность, которую ранее вел Спасательный департамент.

Помимо вопроса с недвижимостью городу также предстоит решить, как организовать дальнейшую деятельность в здании. Для этого город сотрудничает с тремя некоммерческими организациями, обладающими опытом организации работы добровольных дружин: Добровольной резервной спасательной группой, Таллиннским добровольным пожарнм обществом и Обществом района Лилле. Вместе они ищут наиболее рациональный способ укомплектования команды. По словам Терика, помимо планирования деятельности необходимо учитывать и юридические аспекты - кроме Закона о спасении нужно принимать во внимание и законодательство об организации деятельности местного самоуправления.

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