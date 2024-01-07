Коплиская спасательная команда продолжит работу при поддержке Таллинна

Когда осенью стало известно, что Спасательный департамент планирует закрыть Коплискую спасательную команду, власти Таллинна заявили, что готовы содействовать ее сохранению. Вице-мэр Таллинна Тийт Терик сообщил вчера Delfi, что в декабре Таллинн предложил Riigi Kinnisvara AS передать здание Коплиской команды городу. Для принятия решения о передаче потребуется больше времени, но для начала город сделал предложение об аренде. Переговоры о передаче здания продолжаются, поскольку город намерен продолжать в нем ту же деятельность, которую ранее вел Спасательный департамент.