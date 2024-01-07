Сводка за сутки: в ДТП пострадали шесть человек

В 05:01 в волости Выру на 2-м километре дороги Касаритса-Кубья произошло ДТП, в результате которого автомобиль Audi A3 под управлением 20-летнего мужчины потерял управление на крутом повороте, съехал с дороги в сугроб, а затем врезался в дерево. Находившиеся в автомобиле 20-летняя и две 17-летние девушки были доставлены в больницу.

В 10:49 в поселке Кийса Харьюского уезда, недалеко от перекрестка Вильяндиского шоссе и Касеметса теэ, произошло ДТП: 62-летняя женщина на автомобиле Seat Leon потеряла управление из-за гололеда, выехала на обочину в противоположном направлении и столкнулась с грузовиком Volvo FM-340, за рулем которого находился 43-летний мужчина. Водительницу госпитализировали.

В 16:03 в Тарту на Калда теэ, 5 произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Opel Combo под управлением 21-летнего мужчины потерял управление на перекрестке, развернулся и врезался в двигавшийся навстречу автомобиль Toyota Avensis под управлением 39-летней женщины. Оба водителя были доставлены в больницу.

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