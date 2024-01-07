Тоннели, виадуки, обновление парков: район Кристийне получит в 2024 году значительные инвестиции

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, в бюджете на 2024 год запланированы средства на реализацию объектов, которые ожидались годами. „Поскольку центр „Кулло“ окружен парком Лёвенру, в этом году мы начнем проектировать его реконструкцию. Также вскоре будет начато строительство Таллиннского детского сада „Кристийне““, – пояснил Рийбе.

„В сравнении с предыдущими годами, в бюджете этого года запланировано еще больше средств на строительство и ремонт тоннелей и виадуков. Так, у железнодорожных виадуков на ул. Палдиски мнт и ул. Эндла будут проложены пешеходные и велосипедные тоннели. Мы продолжим развивать велосипедную инфраструктуру, и начнем строительство нового двора по адресу ул. Сыстра, 1а. В бюджете также предусмотрены средства на строительство новых спортивных сооружений в районах города, строительство Таллиннского Центра безопасности на территории ул. Риви 3, инвестиции в Таллиннскую скорую помощь, а также на модульную реновацию социального дома, находящегося по адресу ул. Энергия, 13“, – перечислил Рийбе.

„В результате строительных работ на железнодорожном переезде Тонди к концу года будет построен новый переезд, который будет проходить под железнодорожными путями, что сделает движение более безопасным для всех участников дорожного движения. В ходе работ будут построены новые и более безопасные пешеходные дорожки, пандусы и лестницы для лучшего доступа к железнодорожной платформе, а также будет реконструировано около 300 метров улицы Тонди. Совсем скоро для посещения откроется и парк Ряэгу“, – добавил Рийбе.

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