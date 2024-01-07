Тоннели, виадуки, обновление парков: район Кристийне получит в 2024 году значительные инвестиции
В бюджете Таллинна на 2024 год запланирован ряд важных для района Кристийне инвестиций. Самой крупной из них является строительство нового здания центра по интересам „Кулло“. Основной упор будет сделан на обустройство парков и зеленых насаждений, ремонт дорог, строительство новых туннелей и развитие спортивной инфраструктуры. Многие проекты и их реализация, начатая в прошлом году, продолжится и в этом году.
По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, в бюджете на 2024 год запланированы средства на реализацию объектов, которые ожидались годами. „Поскольку центр „Кулло“ окружен парком Лёвенру, в этом году мы начнем проектировать его реконструкцию. Также вскоре будет начато строительство Таллиннского детского сада „Кристийне““, – пояснил Рийбе.
„В сравнении с предыдущими годами, в бюджете этого года запланировано еще больше средств на строительство и ремонт тоннелей и виадуков. Так, у железнодорожных виадуков на ул. Палдиски мнт и ул. Эндла будут проложены пешеходные и велосипедные тоннели. Мы продолжим развивать велосипедную инфраструктуру, и начнем строительство нового двора по адресу ул. Сыстра, 1а. В бюджете также предусмотрены средства на строительство новых спортивных сооружений в районах города, строительство Таллиннского Центра безопасности на территории ул. Риви 3, инвестиции в Таллиннскую скорую помощь, а также на модульную реновацию социального дома, находящегося по адресу ул. Энергия, 13“, – перечислил Рийбе.
„В результате строительных работ на железнодорожном переезде Тонди к концу года будет построен новый переезд, который будет проходить под железнодорожными путями, что сделает движение более безопасным для всех участников дорожного движения. В ходе работ будут построены новые и более безопасные пешеходные дорожки, пандусы и лестницы для лучшего доступа к железнодорожной платформе, а также будет реконструировано около 300 метров улицы Тонди. Совсем скоро для посещения откроется и парк Ряэгу“, – добавил Рийбе.
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